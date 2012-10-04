CodeBaseРазделы
Индикаторы

True MFI (Альтернатива стандартному MFI) - индикатор для MetaTrader 5

VladMsk | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Nikolay Kositsin
4180
(21)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
tmfi.mq5 (10.04 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

VladMsk

Росту или падению цен зачастую предшествует повышение активности торгов. Индикатор True MFI пытается использовать это обстоятельство. "Стандартный" технический индикатор MFI для расчёта использует цену. Как результат — практически всегда совпадает с RSI, что делает MFI редко используемым. В TMFI цена использована для определения направления движения, а для расчёта величины движения используются объёмы. Как и у большинства индикаторов, точность возрастает с увеличением таймфрейма.

Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 15.06.2010.

Рис.1 Индикатор True MFI

