Реальный автор:

VladMsk

Росту или падению цен зачастую предшествует повышение активности торгов. Индикатор True MFI пытается использовать это обстоятельство. "Стандартный" технический индикатор MFI для расчёта использует цену. Как результат — практически всегда совпадает с RSI, что делает MFI редко используемым. В TMFI цена использована для определения направления движения, а для расчёта величины движения используются объёмы. Как и у большинства индикаторов, точность возрастает с увеличением таймфрейма.

Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 15.06.2010.

Рис.1 Индикатор True MFI