True MFI (Альтернатива стандартному MFI) - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 4180
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
VladMsk
Росту или падению цен зачастую предшествует повышение активности торгов. Индикатор True MFI пытается использовать это обстоятельство. "Стандартный" технический индикатор MFI для расчёта использует цену. Как результат — практически всегда совпадает с RSI, что делает MFI редко используемым. В TMFI цена использована для определения направления движения, а для расчёта величины движения используются объёмы. Как и у большинства индикаторов, точность возрастает с увеличением таймфрейма.
Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 15.06.2010.
Рис.1 Индикатор True MFI
