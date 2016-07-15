私たちのファンページに参加してください
True MFI （標準MFIへの代替） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
- 930
実際の著者：
VladMsk
多くの場合、価格の上昇や下降には取引の活性の増加が先行します。True MFI 指標はこの事実を使用しようとします。MFI「標準」テクニカル指標は、計算のために価格を使用しています。その結果、それは実質的にRSIと一致し、MFI指標の使用は稀になります。TMFI指標では移動方向の定義には価格、移動量の算出には数量が使用されます。指標の大多数のように、迅速さは時間枠とともに増加します。
この指標のファイルはSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2010年6月15日にコードベースで公開されました。
図1 True MFI 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1154
