実際の著者：

VladMsk

多くの場合、価格の上昇や下降には取引の活性の増加が先行します。True MFI 指標はこの事実を使用しようとします。MFI「標準」テクニカル指標は、計算のために価格を使用しています。その結果、それは実質的にRSIと一致し、MFI指標の使用は稀になります。TMFI指標では移動方向の定義には価格、移動量の算出には数量が使用されます。指標の大多数のように、迅速さは時間枠とともに増加します。

この指標のファイルはSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年6月15日にコードベースで公開されました。

図1 True MFI 指標