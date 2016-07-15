コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

True MFI （標準MFIへの代替） - MetaTrader 5のためのインディケータ

VladMsk | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
930
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
tmfi.mq5 (10.22 KB) ビュー
実際の著者：

VladMsk

多くの場合、価格の上昇や下降には取引の活性の増加が先行します。True MFI 指標はこの事実を使用しようとします。MFI「標準」テクニカル指標は、計算のために価格を使用しています。その結果、それは実質的にRSIと一致し、MFI指標の使用は稀になります。TMFI指標では移動方向の定義には価格、移動量の算出には数量が使用されます。指標の大多数のように、迅速さは時間枠とともに増加します。

この指標のファイルはSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年6月15日にコードベースで公開されました。

図1 True MFI 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1154

