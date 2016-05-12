Der wirkliche Urheber:

VladMsk

Fallenden und steigenden Kursen geht meistens eine erhöhte Handelsaktivität voraus. Der True MFI Indikator versucht diesen Fakt zu verwenden. Der MFI "standard" Technische Indikator verwendet Kurse für die Berechnung. Das Ergebnis deckt sich in den meisten Fällen mit dem RSI, was dazu führt, dass der MFI Indikator selten verwendet wird. In dem TMFI Indikator wird der Preis für die Definition einer Richtung verwendet und das Volumen für die Berechnung der Stärke der Bewegung. Die beide meisten Indikatoren, erhöht sich die Genauigkeit mit der Erhöhung der Timeframe

Dieser Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Der Umgang mit Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und anschließend am 15.06 2010 im Code Base veröffentlicht.

Abbildung 1. Der True MFI Indikator