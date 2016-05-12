und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
True MFI (Alternative to the standard MFI) - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 955
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der wirkliche Urheber:
VladMsk
Fallenden und steigenden Kursen geht meistens eine erhöhte Handelsaktivität voraus. Der True MFI Indikator versucht diesen Fakt zu verwenden. Der MFI "standard" Technische Indikator verwendet Kurse für die Berechnung. Das Ergebnis deckt sich in den meisten Fällen mit dem RSI, was dazu führt, dass der MFI Indikator selten verwendet wird. In dem TMFI Indikator wird der Preis für die Definition einer Richtung verwendet und das Volumen für die Berechnung der Stärke der Bewegung. Die beide meisten Indikatoren, erhöht sich die Genauigkeit mit der Erhöhung der Timeframe
Dieser Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Der Umgang mit Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben.
Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und anschließend am 15.06 2010 im Code Base veröffentlicht.
Abbildung 1. Der True MFI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1154
Zwei Linien bilden einen gemittelten Kanal welche über die Hoch- und Tief-Kurse von unterschiedlichen Perioden berechnet und als Wolken dargestellt werden.Exp_ColorBBCandles
Der Exp_ColorBBCandles Expert Advisor basiert auf dem ColorBBCandles Indikator.
Eine geglättete und langsamere Version des True MFI Indikators.Averager on BUY and SELL simultaneously
Dieser Expert Advisor arbeitet nach dem Prinzip der gleitenden Durchschnitte. Er arbeitet gleichzeitig in beide Richtungen. Die Positionsgröße für Kauf- und Verkaufs-Positionen wird separat berechnet. Das Volumen wird in Übereinstimmung mit den angegebenen "save percentage" geteilt. Es reagiert auf die Einstellung: "den Preis ändern (change the price)"