CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_CoeffofLine_true - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2305
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_CoeffofLine_true построен на основе индикатора CoeffofLine_true. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой её нулевого уровня.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файла индикатора CoeffofLine_true.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4: 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

 

Усреднитель по BUY и SELL одновременно Усреднитель по BUY и SELL одновременно

Эксперт работает на принципе усреднителя. Одновременно в обоих направлениях. Вычисляет отдельно обем для BUY и SELL. Разделяет полученный объем в соответствии с заданным "процентом сохранения". Она единствено реагирует на заданое "изменение цену".

Breakout Bars Trend Breakout Bars Trend

Альтернативный индикатор для определения тренда на основе пробойных баров и расстояния от экстремумов.

Exp_CenterOfGravity Exp_CenterOfGravity

Эксперт Exp_CenterOfGravity построен на основе индикатора CenterOfGravity. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение индикатора с его сигнальной линией.

Exp_ColorBBCandles Exp_ColorBBCandles

Эксперт Exp_ColorBBCandles построен на основе индикатора ColorBBCandles.