ポケットに対して
エキスパート

Exp_CoeffofLine_true - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorcoeffofline_true.mq5 (6.41 KB) ビュー
exp_coeffofline_true.mq5 (5.71 KB) ビュー
Exp_CoeffofLine_trueエキスパートアドバイザーはCoeffofLine_true指標に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、ヒストグラムがそのゼロレベルをブレイクスルーする場合にはバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたCoeffofLine_true.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。 

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のAUDUSDの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1151

