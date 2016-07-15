無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_CoeffofLine_true - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 765
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_CoeffofLine_trueエキスパートアドバイザーはCoeffofLine_true指標に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、ヒストグラムがそのゼロレベルをブレイクスルーする場合にはバーが閉じるときに形成されます。
コンパイルされたCoeffofLine_true.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。H4での2011のAUDUSDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1151
T3MA(MTC)
T3MA-ALARM指標のエキスパートアドバイザー。T3MA-ALARM
二重平滑化を伴う移動平均
Exp_ColorBBCandles
ColorBBCandles指標に基づいたExp_ColorBBCandlesエキスパートアドバイザー。2MoHLC
2本の線は、クラウドとして表示された異なる時間軸での高値と安値で作成されたチャネルの平均です。