Der Exp_CoeffofLine_true Expert Advisor basiert auf dem CoeffofLine_true Indikator. Ein Handelssignal wird dann generiert, wenn eine Bar schließt und das Histogramm die Nullinie schneidet.



Platzieren Sie die kompilierte Datei CoeffofLine_true.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Testergebnisse für 2011 mit AUDUSD H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse