Exp_CoeffofLine_true - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
753
(17)
Der Exp_CoeffofLine_true Expert Advisor basiert auf dem CoeffofLine_true Indikator. Ein Handelssignal wird dann generiert, wenn eine Bar schließt und das Histogramm die Nullinie schneidet.

Platzieren Sie die kompilierte Datei CoeffofLine_true.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet. 

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

 Testergebnisse für 2011 mit AUDUSD H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1151

