Exp_CoeffofLine_true - Experte für den MetaTrader 5
- 753
Der Exp_CoeffofLine_true Expert Advisor basiert auf dem CoeffofLine_true Indikator. Ein Handelssignal wird dann generiert, wenn eine Bar schließt und das Histogramm die Nullinie schneidet.
Platzieren Sie die kompilierte Datei CoeffofLine_true.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem ChartTestergebnisse für 2011 mit AUDUSD H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1151
