El Asesor Experto Exp_CenterOfGravity está basado en el indicador CenterOfGravity. La señal se forma cuando la barra termina de cerrarse mientras el indicador se cruza con su línea de señal.

Hay que colocar el archivo compilado CenterOfGravity.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Historial de las operaciones

Resultados de las pruebas sobre USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Resultados de las pruebas