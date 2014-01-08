请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_CoeffofLine_true - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1316
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Exp_CoeffofLine_true 自动交易程序基于 CoeffofLine_true 指标。在柱线收盘时，如果直方图突破它的零轴，则形成执行交易的信号。
放置 CoeffofLine_true.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1151
Exp_CMO
此交易系统基于的信号，来自 CMO 振荡器。Exp_MaRsi-Trigger
此交易系统基于的信号，来自 MaRsi-Trigger 趋势指标。
Exp_2pbIdealMA
此 Exp_2pbIdealMA 指标基于两条均线交叉。在柱线收盘时，如果快速 2pbIdeal1MA 均线和慢速 2pbIdeal3MA 均线交叉，则形成执行交易的信号。Exp_2MoHLC
此 Exp_2MoHLC 基于的信号，来自 2MoHLC 指标。