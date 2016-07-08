このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はMartingeilでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/10303です。

動作法

それは移動平均として算出され、この移動平均が再平滑化されます。矢印は、移動平均の方向が反転する位置を表示します。

パラメータ

MAPeriod - 移動平均の期間

MAShift - 移動平均のシフト

MAMethod - 移動平均の手法

MAPrice - 移動平均の価格

注意事項

名前にもかかわらず、これはよく知られているT3平滑化を持つ指標ではありません。