T3MA-ALARM - MetaTrader 5のためのインディケータ

このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はMartingeilでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/10303です。

動作法

それは移動平均として算出され、この移動平均が再平滑化されます。矢印は、移動平均の方向が反転する位置を表示します。

 

パラメータ

  • MAPeriod - 移動平均の期間
  • MAShift - 移動平均のシフト
  • MAMethod - 移動平均の手法
  • MAPrice - 移動平均の価格

注意事項

名前にもかかわらず、これはよく知られているT3平滑化を持つ指標ではありません。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1149

