記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
T3MA-ALARM - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
2072
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はMartingeilでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/10303です。
動作法
それは移動平均として算出され、この移動平均が再平滑化されます。矢印は、移動平均の方向が反転する位置を表示します。
パラメータ
- MAPeriod - 移動平均の期間
- MAShift - 移動平均のシフト
- MAMethod - 移動平均の手法
- MAPrice - 移動平均の価格
注意事項
名前にもかかわらず、これはよく知られているT3平滑化を持つ指標ではありません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1149
