T3MA-ALARM - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
4493
(36)
O indicador foi reescrito do MQL4, o autor é Martingeil, Link para a fonte https://www.mql5.com/ru/code/10303.

Como ele funciona

ele é calculado com uma média móvel que é re-suavizada. As setas exibem os locais de mudança de direção da média móvel.

Parâmetros

  • MAPeriod - O período da média móvel.
  • MAShift - Deslocamento da média móvel.
  • MAMethod - O método da média móvel.
  • MAPrice - O preço da média móvel.

Nota

Apesar do nome do indicador ele não é um indicador com a famosa suavização T3.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1149

