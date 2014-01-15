O indicador foi reescrito do MQL4, o autor é Martingeil, Link para a fonte https://www.mql5.com/ru/code/10303.

Como ele funciona

ele é calculado com uma média móvel que é re-suavizada. As setas exibem os locais de mudança de direção da média móvel.

Parâmetros

MAPeriod - O período da média móvel.

MAShift - Deslocamento da média móvel.

MAMethod - O método da média móvel.

MAPrice - O preço da média móvel.

Nota

Apesar do nome do indicador ele não é um indicador com a famosa suavização T3.