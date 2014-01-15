Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
T3MA-ALARM - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4493
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador foi reescrito do MQL4, o autor é Martingeil, Link para a fonte https://www.mql5.com/ru/code/10303.
Como ele funciona
ele é calculado com uma média móvel que é re-suavizada. As setas exibem os locais de mudança de direção da média móvel.
Parâmetros
- MAPeriod - O período da média móvel.
- MAShift - Deslocamento da média móvel.
- MAMethod - O método da média móvel.
- MAPrice - O preço da média móvel.
Nota
Apesar do nome do indicador ele não é um indicador com a famosa suavização T3.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1149
T3MA(MTC)
Expert Advisor sobre o indicador T3MA-ALARME.Exp_CMO
Sistem de negócios baseado nos sinais retirados do oscilador CMO.