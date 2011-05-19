CodeBaseРазделы
Индикаторы

T3MA-ALARM - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Стрелочный индикатор основан на сглаженной МА с одним периодом.

Стрелки рисуется на один бар назад, пишет комментарий на графике направление МА.

По ней есть стратегия в инете, ничего интересного можете поискать, может кому пригодится, индикатор переписан под нее. Исправлены баги, теперь стрелки отражаются в тестере.


