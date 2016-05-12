CodeBaseKategorien
T3MA-ALARM - Indikator für den MetaTrader 5
T3MA-ALARM - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist Martingeil, Hier der Link zu dem Quellcode https://www.mql5.com/ru/code/10303.

Wie er funktioniert:

Er wird wie ein normaler gleitender Durchschnitt berechnet aber dieser gleitender Durchschnitt wird zweimal geglättet. Die Pfeile zeigen eine Richtungsänderung des gleitenden Durchschnitts an.

 

Parameter:

  • MAPeriod - Die Periode des gleitenden Durchschnitts.
  • MAShift - Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts.
  • MAMethod - Die Methode des gleitenden Durchschnitts.
  • MAPrice - Der Kurs des gleitenden Durchschnitts.

Hinweis:

Trotz des Namens ist dieser Indikator nicht der Indikator mit der sehr Bekannten T3-Glättung

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1149

