Dieser Indikator wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist Martingeil, Hier der Link zu dem Quellcode https://www.mql5.com/ru/code/10303.

Wie er funktioniert:

Er wird wie ein normaler gleitender Durchschnitt berechnet aber dieser gleitender Durchschnitt wird zweimal geglättet. Die Pfeile zeigen eine Richtungsänderung des gleitenden Durchschnitts an.

Parameter:

MAPeriod - Die Periode des gleitenden Durchschnitts.

MAShift - Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts.

MAMethod - Die Methode des gleitenden Durchschnitts.

MAPrice - Der Kurs des gleitenden Durchschnitts.

Hinweis:

Trotz des Namens ist dieser Indikator nicht der Indikator mit der sehr Bekannten T3-Glättung