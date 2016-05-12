und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
T3MA-ALARM - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist Martingeil, Hier der Link zu dem Quellcode https://www.mql5.com/ru/code/10303.
Wie er funktioniert:
Er wird wie ein normaler gleitender Durchschnitt berechnet aber dieser gleitender Durchschnitt wird zweimal geglättet. Die Pfeile zeigen eine Richtungsänderung des gleitenden Durchschnitts an.
Parameter:
- MAPeriod - Die Periode des gleitenden Durchschnitts.
- MAShift - Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts.
- MAMethod - Die Methode des gleitenden Durchschnitts.
- MAPrice - Der Kurs des gleitenden Durchschnitts.
Hinweis:
Trotz des Namens ist dieser Indikator nicht der Indikator mit der sehr Bekannten T3-Glättung
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1149
