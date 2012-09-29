Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
T3MA-ALARM - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7169
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор переписан с MQL4, автор Martingeil, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/10303.
Принцип работы
Рассчитывается скользящая средняя, эта средняя еще раз сглаживается. Стрелки показывают места смены направления сглаженной средней.
Параметры
- MAPeriod - Период MA.
- MAShift - Смещение MA.
- MAMethod - Метод MA.
- MAPrice - Цена MA.
Примечание
Не смотря на название индикатора, он не является индикатором с известным T3 сглаживанием.
Gator_HTF
Gator Oscillator Билла Вильямса с более старшего таймфрейма на младшем.AC_HTF
Акселератор Билла Вильямса (Accelerator Oscillator) с более старшего таймфрейма на младшем.