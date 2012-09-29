Индикатор переписан с MQL4, автор Martingeil, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/10303.

Принцип работы

Рассчитывается скользящая средняя, эта средняя еще раз сглаживается. Стрелки показывают места смены направления сглаженной средней.

Параметры

MAPeriod - Период MA.

MAShift - Смещение MA.

MAMethod - Метод MA.

MAPrice - Цена MA.

Примечание

Не смотря на название индикатора, он не является индикатором с известным T3 сглаживанием.