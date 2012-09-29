CodeBaseРазделы
Индикаторы

T3MA-ALARM - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
7169
(36)
Индикатор переписан с MQL4, автор Martingeil, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/10303.

Принцип работы

Рассчитывается скользящая средняя, эта средняя еще раз сглаживается. Стрелки показывают места смены направления сглаженной средней.

 

Параметры

  • MAPeriod - Период MA.
  • MAShift - Смещение MA.
  • MAMethod - Метод MA.
  • MAPrice - Цена MA.

Примечание

Не смотря на название индикатора, он не является индикатором с известным T3 сглаживанием.

