Experts

MA World - expert para MetaTrader 5

Ronnie Mansolillo
Visualizações:
1598
Avaliação:
(21)
Publicado:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
signalma_simple_crossover.mqh (13.49 KB) visualização
\MQL5\Include\Expert\Trailing\
trailingma.mqh (6.57 KB) visualização
ma_l_world.mq5 (8.15 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Este EA pode ser executado em todos os Símbolos e tempo gráficos, ele usa o cruzamento de duas Médias Móveis Lineares como sinal e uma Média Móvel Exponencial como Stop Móvel.

Use o Strategy Tester e construa seu Sistema de Negociação completo.

O sinal do EA é baseado no cruzamento de duas Médias Móveis Lineares (MA Rápida de 12, MA Lenta de 25).

  • Execução da negociação: Ordens Buy/Sell Limit;
  • Stop Loss: 95 pips;
  • Take Profit: 670 pips;
  • Stop Móvel: MA Exponencial de 92;
  • Tamanho do lote: 1% da margem livre disponível.

A Otimização foi realizada no símbolo: EURAUD com tempo gráfico H8 (imagens em anexo), é possível também usar os mesmos parâmetros com os seguintes símbolos:

  • USDCHF tempo gráfico H6;
  • AUDCHF tempo gráfico H6;
  • EURJPY tempo gráfico H12;
  • CHFJPY tempo gráfico H12;
  • GBPAUD tempo gráfico H12;
  • SILVER tempo gráfico Diário.

Alavancagem utilizada 1:100

Período do Backtest: Jan 2011/Mai 2014

Com este EA você poderá construir um Sistema de Negociação completo. Vocês todos precisam utilizar o backtest para encontrar para cada símbolo o tempo gráfico e os melhores parâmetros.

Eu apenas sugiro a utilização de tempo gráficos maiores que H4.

Se você precisar de mais informações sobre como usar o backtest dê uma olhada nos artigos Criar Critérios Personalizados de Otimização de Expert Advisors e Guia para Testes e Otimização de Expert Advisors no MQL5.

euraud

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11468

