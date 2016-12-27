Este EA pode ser executado em todos os Símbolos e tempo gráficos, ele usa o cruzamento de duas Médias Móveis Lineares como sinal e uma Média Móvel Exponencial como Stop Móvel.

Use o Strategy Tester e construa seu Sistema de Negociação completo.

O sinal do EA é baseado no cruzamento de duas Médias Móveis Lineares (MA Rápida de 12, MA Lenta de 25).

Execução da negociação: Ordens Buy/Sell Limit;

Stop Loss: 95 pips;

Take Profit: 670 pips;

Stop Móvel: MA Exponencial de 92;

Tamanho do lote: 1% da margem livre disponível.

A Otimização foi realizada no símbolo: EURAUD com tempo gráfico H8 (imagens em anexo), é possível também usar os mesmos parâmetros com os seguintes símbolos:

USDCHF tempo gráfico H6;

AUDCHF tempo gráfico H6;

EURJPY tempo gráfico H12;

CHFJPY tempo gráfico H12;

GBPAUD tempo gráfico H12;

SILVER tempo gráfico Diário.

Alavancagem utilizada 1:100

Período do Backtest: Jan 2011/Mai 2014

Com este EA você poderá construir um Sistema de Negociação completo. Vocês todos precisam utilizar o backtest para encontrar para cada símbolo o tempo gráfico e os melhores parâmetros.

Eu apenas sugiro a utilização de tempo gráficos maiores que H4.

Se você precisar de mais informações sobre como usar o backtest dê uma olhada nos artigos Criar Critérios Personalizados de Otimização de Expert Advisors e Guia para Testes e Otimização de Expert Advisors no MQL5.