コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

MAの世界 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Ronnie Mansolillo | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
889
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
signalma_simple_crossover.mqh (13.49 KB) ビュー
\MQL5\Include\Expert\Trailing\
trailingma.mqh (6.57 KB) ビュー
ma_l_world.mq5 (8.15 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートはすべての銘柄と時間枠上で動作し、2本の線形移動平均線の交差をシグナル、1本の指数移動平均線をトレーリングストップとして使用します。

完全な取引システムの構築にはストラテジーテスタを使用します。

エキスパートのシグナルは、2本の線形移動平均線（高速MA12、低速MA25）の交差に基づきます。

  • 取引の実行：指値注文の買売
  • 決済逆指値：95ピップス
  • 決済指値：670ピップス
  • トレーリングストップ：指数MA 92
  • ロットサイジング：使用可能な余剰証拠金の1％

最適化はEURAUD/H8で行われましたが同じパラメータを以下の銘柄に使用することが可能です。

  • USDCHF/H6
  • AUDCHF/H6
  • EURJPY/H12
  • CHFJPY/H12;
  • GBPAUD/H12;
  • SILVER/1日

使用されたレバレッジ：1:100

バックテスト期間：2011年1月/2014年5月

このエキスパートを使用すると、完全な取引システムを構築することができます。バックテストを操作するのに必要なのはそれぞれの銘柄と時間枠で最良のパラメータを見つけることです。

ただ、H4以上の時間枠の使用が推奨されます。

バックテストの使い方のもっと詳しい情報はExpert Advisors最適化のカスタム基準作成MQL5のEXPERT ADVISORSのテストと最適化を行うためのガイドをご覧ください。

euraud

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/11468

SMTPメールライブラリ SMTPメールライブラリ

メールメッセージ送信ライブラリ

IcqMessenger IcqMessenger

ICQ経由での操作についての自動通知ならびに、ポジションの現在の状態やアカウントなどに関する情報を受信するシステム

デルタジグザグに基づくトレーリングストップモジュール デルタジグザグに基づくトレーリングストップモジュール

デルタジグザグに基づいてポジションを追跡するためのMQL5ウィザードモジュール。

AwesomeModPips AwesomeModPips

この指標は、古典的なオーサムオシレータ指標を修正したものです。