このエキスパートはすべての銘柄と時間枠上で動作し、2本の線形移動平均線の交差をシグナル、1本の指数移動平均線をトレーリングストップとして使用します。
完全な取引システムの構築にはストラテジーテスタを使用します。
エキスパートのシグナルは、2本の線形移動平均線（高速MA12、低速MA25）の交差に基づきます。
- 取引の実行：指値注文の買売
- 決済逆指値：95ピップス
- 決済指値：670ピップス
- トレーリングストップ：指数MA 92
- ロットサイジング：使用可能な余剰証拠金の1％
最適化はEURAUD/H8で行われましたが同じパラメータを以下の銘柄に使用することが可能です。
- USDCHF/H6
- AUDCHF/H6
- EURJPY/H12
- CHFJPY/H12;
- GBPAUD/H12;
- SILVER/1日
使用されたレバレッジ：1:100
バックテスト期間：2011年1月/2014年5月
このエキスパートを使用すると、完全な取引システムを構築することができます。バックテストを操作するのに必要なのはそれぞれの銘柄と時間枠で最良のパラメータを見つけることです。
ただ、H4以上の時間枠の使用が推奨されます。
バックテストの使い方のもっと詳しい情報はExpert Advisors最適化のカスタム基準作成とMQL5のEXPERT ADVISORSのテストと最適化を行うためのガイドをご覧ください。
