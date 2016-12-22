代码库部分
均线世界 - MetaTrader 5EA

此智能交易可以运行于所有品种和时间帧, 使用两条线性均线的交叉作为信号, 且用一条指数均线作为尾随停止。

使用策略测试器, 并建立您的完整交易系统。

智能交易信号基于两条线性均线 (快速均线 12, 慢速均线 25)。

  • 交易执行: 多/空限价订单;
  • 止损: 95 点;
  • 止盈: 670 点;
  • 尾随停止: 指数均线 92;
  • 手数: 可以保证金 1%。

已优化品种: EURAUD 的 H8 时间帧 (附带屏幕截图), 也可针对以下品种使用相同参数:

  • USDCHF 时间帧 H6;
  • AUDCHF 时间帧 H6;
  • EURJPY 时间帧 H12;
  • CHFJPY 时间帧 H12;
  • GBPAUD 时间帧 H12;
  • SILVER 时间帧 日线。

杠杆使用 1:100

回测区间: 2011 年 1 月 至 2014 年 5 月

在此智能交易系统基础上, 您可以构建一个完整的交易系统。您的所有需要就是回测并找到每个品种的最佳时间帧和参数。

我仅建议使用高于 H4 的时间帧。

如果您需要更多有关如何使用回测的信息, 请查看文章 创建智能交易系统的自定义优化准则在 MQL5 中测试和优化智能交易系统的指南

