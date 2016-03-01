CodeBaseРазделы
MA World - эксперт для MetaTrader 5

Этот эксперт может работать на всех символах и таймфреймах и использует пересечение линейных МА в качестве сигнала и EMA в качестве трейлинг-стопа.

Используйте Тестер Стратегий и полностью укомплектуйте свою готовую Торговую Систему.

Сигнал эксперта основывается на пересечении двух линейных МА (быстрой МА12 и медленной МА25).

  • Исполнение сделки: Buy/Sell лимитные ордера.
  • Stop Loss: 95 пипсов.
  • Take Profit: 670 пипсов.
  • Trailing Stop: Экспоненциальная МА 92.
  • Размер лота: 1% от доступной свободной маржи.

Оптимизация проводилась на символе: EURAUD на таймфрейме H8 (скриншоты приложены); также возможно использовать те же параметры для следующих символов:

  • USDCHF на H6;
  • AUDCHF на H6;
  • EURJPY на H12;
  • CHFJPY на H12;
  • GBPAUD на H12;
  • SILVER на дневном таймфрейме.

Размер использованного плеча: 1:100

Период бэк-теста: январь 2011 — май 2014

С этим экспертом вы можете построить полноценную торговую систему. Необходимо сначала поиграть с бэк-тестами, чтобы найти оптимальные параметры по каждому символу на каждом таймфрейме.

Я лишь советую использовать таймфрейм старше H4.

Если вам нужно больше информации о том, как именно проводить бэк-тесты, обратите внимание на статьи Создание собственных критериев оптимизации торговых советников и Руководство по тестированию и оптимизации торговых советников в MQL5.

euraud

