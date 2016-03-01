Ставь лайки и следи за новостями
MA World - эксперт для MetaTrader 5
Этот эксперт может работать на всех символах и таймфреймах и использует пересечение линейных МА в качестве сигнала и EMA в качестве трейлинг-стопа.
Используйте Тестер Стратегий и полностью укомплектуйте свою готовую Торговую Систему.
Сигнал эксперта основывается на пересечении двух линейных МА (быстрой МА12 и медленной МА25).
- Исполнение сделки: Buy/Sell лимитные ордера.
- Stop Loss: 95 пипсов.
- Take Profit: 670 пипсов.
- Trailing Stop: Экспоненциальная МА 92.
- Размер лота: 1% от доступной свободной маржи.
Оптимизация проводилась на символе: EURAUD на таймфрейме H8 (скриншоты приложены); также возможно использовать те же параметры для следующих символов:
- USDCHF на H6;
- AUDCHF на H6;
- EURJPY на H12;
- CHFJPY на H12;
- GBPAUD на H12;
- SILVER на дневном таймфрейме.
Размер использованного плеча: 1:100
Период бэк-теста: январь 2011 — май 2014
С этим экспертом вы можете построить полноценную торговую систему. Необходимо сначала поиграть с бэк-тестами, чтобы найти оптимальные параметры по каждому символу на каждом таймфрейме.
Я лишь советую использовать таймфрейм старше H4.
Если вам нужно больше информации о том, как именно проводить бэк-тесты, обратите внимание на статьи Создание собственных критериев оптимизации торговых советников и Руководство по тестированию и оптимизации торговых советников в MQL5.
