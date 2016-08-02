Dieser Expert kann auf allen Symbolen und TimeFrames laufen und verwendet die Kreuzung von zwei linearen gleitenden Durchschnitten als Esignal und einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Trailing Stop.

Verwenden Sie den Strategie-Tester und erzeugen Sie ihr vollständige Handelssystem.

Das Signal des Expert basiert auf der Kreuzung von zwei linearen gleitenden Durchschnitten (Schneller MA 12, Langsamer MA 25).

Handelsausführung: Buy/Sell Limit Orders;

Stop Loss: 95 pips;

Take Profit: 670 pips;

Trailing Stop: Exponentieller MA 92;

Lotgröße: 1% der freien verfügbaren Margin.

Optimierung wurde durchgeführt für das Symbol: EURAUD mit H8 TimeFrame (Screenshots angehängt) es ist auch möglich die gleichen Parameter bei folgenden Symbolen zu verwenden:

USDCHF Time Frame H6;

AUDCHF Time Frame H6;

EURJPY Time Frame H12;

CHFJPY Time Frame H12;

GBPAUD Time Fraame H12;

SILVER Time Frame Daily.

Verwendeter Hebel 1:100

Backtest Periode: Jan 2011/Mai 2014

Mit diesem Expert können Sie ein vollständiges Handelssystem aufbauen. Sie müssen mit dem Backtest spielen, um die besten Parameter für jedes Symbol und Zeitrahmen zu finden.

Ich empfehle nur TimeFrames größer als H4 zu verwenden.

Wenn Sie weitere Informationen betreffend Durchführung von Backtests benötigten, sehen Sie sich die Artikel Erstellung von benutzerdefinierten Kriterien für die Optimierung von Expert Advisors und Anleitung für das Testen und Optimieren von Expert Advisors in MQL5 an.