BreakoutBarsTrend - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2277
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
创建指标替代均线来判断趋势方向, 它是线性反转和 iMovment (https://www.mql5.com/zh/code/99) 指标的"混合"类型。最后的区别在于, 增量是逆转参数, 它不参考收盘价, 而用极值, 即最高价和最低价。在同一时刻, 反转条件不仅是增量, 而且要突破柱线, 即, 突破一个确定价格级别。在突破柱线 (柱线 "纯" 收盘) 意即柱线的收盘价高于或低于前柱线的最高价或最低价。隔离这些柱线好似在(3) 线性反转图表上出现了一个新盒子。
趋势的每一时刻, 柱线突破数量都将写进指标加入的 SeriesBuffer 缓存区, 以便 EA 可以得到这些数据。此外指标可以显示突破柱线的数量作为最后几个逆转。
推荐:
- 它的主要目的是定义趋势方向, 并调用其它设置来判断入场/出场点。
- 它可独立使用。作为实例, 如果最后 3-4 的序列包括不多于 1-3 根的突破柱线, 其意是说市场横盘无方向定义, 之后很可能有"长期"趋势出现。在上图中的左上角我们看到 -2, 3, -3 序列, 之后创建带有 20 根突破柱线的趋势 (距下个转折点大概有 6000 点)。例中给出的反转参数是1500。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1144
