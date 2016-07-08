ブレイクアウトバートレンド

トレンドの方向を決定するために、MAに代わるものとして作成され、線形逆転とモメンタム指標の「ハイブリッド」の1種です（https://www.mql5.com/ja/code/99）。最後の違いは、デルタは反転パラメータであり、それが閉鎖値、すなわち極値、すなわち、ハイとローの上に堆積されていないことです。同時に、反転の条件は、デルタが、ブレイクスルーバー、つまり特定の価格レベルのブレイクスルーだけではありません。 ブレイクスルーバー（「純粋な」クロージングを持ったバー）の下では、クロージングが1つ前のバーの高値以上か安値以下にあるバーを意味します。（3つの）線形反転のチャート上の新しい箱の外観のようなこれらのバーの単離。

SeriesBufferバッファは指標に追加され、すべての瞬間における各トレンドのブレイクバーの数が書き込まれます。エキスパートアドバイザーは、このデータを取得することができます。これに加えて、指標は最近のいくつかの逆転におけるブレイクスルーバーの数を表示することができます。



推奨：