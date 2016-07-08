無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ブレイクアウトバートレンド - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
トレンドの方向を決定するために、MAに代わるものとして作成され、線形逆転とモメンタム指標の「ハイブリッド」の1種です（https://www.mql5.com/ja/code/99）。最後の違いは、デルタは反転パラメータであり、それが閉鎖値、すなわち極値、すなわち、ハイとローの上に堆積されていないことです。同時に、反転の条件は、デルタが、ブレイクスルーバー、つまり特定の価格レベルのブレイクスルーだけではありません。 ブレイクスルーバー（「純粋な」クロージングを持ったバー）の下では、クロージングが1つ前のバーの高値以上か安値以下にあるバーを意味します。（3つの）線形反転のチャート上の新しい箱の外観のようなこれらのバーの単離。
SeriesBufferバッファは指標に追加され、すべての瞬間における各トレンドのブレイクバーの数が書き込まれます。エキスパートアドバイザーは、このデータを取得することができます。これに加えて、指標は最近のいくつかの逆転におけるブレイクスルーバーの数を表示することができます。
推奨：
- 主な目的は、参入/エグジットポイントを決定するために他の設定の使用を含むトレンド方向の定義です。
- これは、独立して使用することができます。例えば、最後の3~4シリーズが含まれている場合、1~3のブレークスルーは明確な方向のないもみ合い相場を語り、その後にはおそらく「長い」動向が現れます。左上隅の上の画像では -2、3、 -3のシリーズが見られ 、そのあとで20のブレイクスルーバーをもつ動向が現れます（次のターンまで約6000のピップ）。与えられた例での反転パラメータは1500です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1144
