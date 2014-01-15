Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BreakoutBarsTrend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4402
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Ele foi criado como uma alternativa de MA para determinar o sentido da tendência e ele é uma espécie "híbrida" de uma reversão linear e do indicador iMovment.
A diferença do último é de que o delta é o parâmetro de reversão e ele não se depositada sobre o fechamento de preço, chamado de extremums, isto é, máximas e mínimas. Ao mesmo tempo, a condição da inversão não é somente o delta, mas também a barra de ruptura, isto é, do rompimento de um certo nível nos preços. Sobre a barra de ruptura (a barra com o fechamento "puro"), significa que seu fechamento está acima da máxima ou mínima de fechamento da barra de baixa anterior. O isolamento dessas barras é semelhante com a aparição de uma nova caixa no gráfico de (três) reversão linear.
O buffer SeriesBuffer é adicionado ao indicador para que o número de barras de rompimento de cada tendência, em todos os momentos, seja escrito para que o Expert Advisor possa obter esses dados. Além disso, o indicador pode apresentar o número das barras de rompimento para as últimas reversões.
Parâmetros:
- Delta - a distância em pips para a mudança de tendência.
- Mostra o tamanho das séries - é exibido o número das barras de rompimento da última série n (voltas). Os dados são exibidos no canto superior esquerdo, na forma de um comentário.
- Number of series - o número da última série para a exibição. Ela só faz sentido se o parâmetro anterior for verdade.
Recomendações:
- O objetivo principal é a definição da direção da tendência que envolve o uso de outras configurações para determinar os pontos de entrada/saída.
- Ela pode ser utilizada de forma independente. Por exemplo, se as últimas 3-4 séries incluem não mais do que 1-3 barras de rompimento, indica que o mercado está sem direção definida (lateralizado) e que muito provavelmente, a tendência de "alta" irá aparecer. Na imagem acima, no canto superior esquerdo vemos os valores -2, 3, -3 das séries depois que a tendência, com 20 barras de rompimento foi criada (cerca de 6000 pips para o próximo turno). O parâmetro de uma reversão no exemplo dado é de 1500.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1144
O Expert Advisor opera sobre o princípio da média móvel. Simultaneamente em ambas as direcções. O volume de compra e venda é calculado separadamente.Exp_CenterOfGravity
O Expert Advisor Exp_CenterOfGravity se baseia no indicador CenterOfGravity. O sinal é formado após o fechamento da barra e o cruzamento do indicador com sua linha de sinal.
Expert Advisor com um sistema de negociação básico, a partir do indicador CCI e vários perceptrons lineares que regulam o trabalho do sistema básico de negociação.Modificar cor das candles
O indicador permite modificar a cor dos candles.