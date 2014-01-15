Ele foi criado como uma alternativa de MA para determinar o sentido da tendência e ele é uma espécie "híbrida" de uma reversão linear e do indicador iMovment.

A diferença do último é de que o delta é o parâmetro de reversão e ele não se depositada sobre o fechamento de preço, chamado de extremums, isto é, máximas e mínimas. Ao mesmo tempo, a condição da inversão não é somente o delta, mas também a barra de ruptura, isto é, do rompimento de um certo nível nos preços. Sobre a barra de ruptura (a barra com o fechamento "puro"), significa que seu fechamento está acima da máxima ou mínima de fechamento da barra de baixa anterior. O isolamento dessas barras é semelhante com a aparição de uma nova caixa no gráfico de (três) reversão linear.

O buffer SeriesBuffer é adicionado ao indicador para que o número de barras de rompimento de cada tendência, em todos os momentos, seja escrito para que o Expert Advisor possa obter esses dados. Além disso, o indicador pode apresentar o número das barras de rompimento para as últimas reversões.

Parâmetros:

Delta - a distância em pips para a mudança de tendência.

Mostra o tamanho das séries - é exibido o número das barras de rompimento da última série n (voltas). Os dados são exibidos no canto superior esquerdo, na forma de um comentário.



Number of series - o número da última série para a exibição. Ela só faz sentido se o parâmetro anterior for verdade.

Recomendações: