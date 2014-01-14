Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iMovment - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1657
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador de dibuja las velas con diferentes colores dependiendo de la dirección de la tendencia y el movimiento del precio.
El indicador cambia de color suavemente si el retroceso del precio desde su valor máximo/mínimo es menor que el valor del parámetro Movment.
El valor de retroceso, igual de mayor que el parámetro Movment, se considera como un cambio de tendencia, el indicador cambia su color suavemente hasta que el próximo retroceso sea igual al parámetro Movment.
Parámetros:
- Movment - Movimiento del precio en puntos, considerado como necesario para el cambio de la tendencia;
- UpColor - Color de las velas de tendencia ascendente;
- UpBackColor - Color de las velas con "retroceso" para una tendencia ascendente;
- DnColor - Color de las velas con tendencia descendente;
- DnBackColor - Color de las velas de "retroceso" de una tendencia descendente;
- Auto5Digits - Para multiplicar el parámetro Movment automáticamente por 10 para las cotizaciones de 5 y 3 dígitos.
