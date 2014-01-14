El indicador de dibuja las velas con diferentes colores dependiendo de la dirección de la tendencia y el movimiento del precio.



El indicador cambia de color suavemente si el retroceso del precio desde su valor máximo/mínimo es menor que el valor del parámetro Movment.

El valor de retroceso, igual de mayor que el parámetro Movment, se considera como un cambio de tendencia, el indicador cambia su color suavemente hasta que el próximo retroceso sea igual al parámetro Movment.

Parámetros: