Breakout Bars Trend

Создавался как альтернатива МА для определения направления тренда и является неким "гибридом" линейного разворота и индикатора iMovment (https://www.mql5.com/ru/code/99).



Отличие от последнего в том, что дельта - параметр разворота - откладывается не от цен закрытий, а именно от экстремумов, т.е. high и low. В то же время, условием разворота является не только дельта, но и пробойный бар, т.е. пробой некоего ценового уровня. Под пробойным баром (баром с "чистым" закрытием) подразумевается бар, закрытие которого выше high или ниже low предыдущего бара. Выделение подобных баров аналогично появлению нового бокса на графиках (трёх)линейного разворота.

В индикатор добавлен буфер SeriesBuffer, в котором записано количество пробойных баров каждого тренда в каждый момент времени, дабы из экспертов можно было получить эти данные. Кроме этого, индикатор может выводить кол-во пробойных баров за несколько последниих разворотов.



Советы: