Breakout Bars Trend - Indikator für den MetaTrader 5
Er wurde als eine Alternative zu einem MA für eine Trendbestimmung entwickelt und ist eine Art Hybrid des "linear reversal" und dem iMovment Indikator (https://www.mql5.com/en/code/99). Der Unterschied zu dem Letzteren ist, das Delta der Umkehr-Parameter ist und die Berechnung nicht auf den Schlusskurs angewendet wird sondern auf den Extremwerten, also den Hoch- und Tief- Kursen Zur gleichen Zeit ist die Bedingung für eine Umkehr nicht nur das Delta sondern auch die Ausbruchs-Bar, das heißt der Durchbruch eines bestimmten Kurs-Levels Unter der Ausbruchsbar verstehen wir eine Bar, dessen Schlusskurs oberhalb des Hoch-Kurses der vorherigen Bar ist, oder bei der der Schlusskurs unterhalb des Tief-Kurses der vorherigen Bar ist. Die Isolation dieser Bars erscheint wie das Auftreten einer neuen Box auf dem Chart.
Der SeriesBuffer Speicher wird dem Indikator hinzugefügt, damit der Expert Advisor auf diese Daten zugreifen kann. Nebenher kann der Indikator die Anzahl der Ausbruchsbars für die letzten Umkehrungen anzeigen.
Empfehlungen:
- Der Hauptzweck ist die Definition der Trendrichtung, die die Verwendung von weiteren Einstellung beinhaltet, um Ein- und Ausstiegsmomente bestimmen zu können.
- Diese können unabhängig verwendet werden. Zum Beispiel, wenn die letzten drei bis vier Serien nicht mehr als 1 bis 3 Ausbruchsbars hatten, dann spricht man von einem seitwärts tendierenden Markt ohne klare Richtung, nach welchen in vielen Fällen ein Aufwärtstrend eintritt. In dem unten dargestellten Bild sehen wir in der oberen linken Ecke -2, 3, -3 Serien, wo nachfolgend ein Trend mit 20 Ausbruchsbars erzeugt wurde (mit ca 6000 pips bis zum nächsten Wechsel). In diesem Beispiel ist der reversal-Parameter 1500.
