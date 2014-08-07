CodeBaseSecciones
Rj_RMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Rjabkov Alexander

Media móvil según los diapasones. En los cálculos se usan los mínimos y máximos del precio de un periodo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 16.01.2012.

Figura 1. Indicador Rj_RMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11436

