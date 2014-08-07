CodeBaseSecciones
Indicadores

SimpleBars_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1425
Ranking:
(35)
Publicado:
Actualizado:
El indicador SimpleBars_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador SimpleBars con un marco temporal fijado.

El indicador muestra el color de las barras del indicador de origen SimpleBars. Las marcas de colores en la línea aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador SimpleBars.mq5.

Figura 1. Indicador SimpleBars_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11431

KaufWMAcross_HTF KaufWMAcross_HTF

Indicador KaufWMAcross con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

El experto Exp_SimpleBars está construido en base a las señales del indicador de tendencia SimpleBars.

GFilter GFilter

Media móvil que procesa la serie de precio con ayuda del filtro gaussiano.

Rj_RMA Rj_RMA

Media móvil según los diapasones. En los cálculos se usan los mínimos y máximos del precio de un periodo.