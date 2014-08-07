El indicador SimpleBars_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador SimpleBars con un marco temporal fijado.

El indicador muestra el color de las barras del indicador de origen SimpleBars. Las marcas de colores en la línea aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador SimpleBars.mq5.

Figura 1. Indicador SimpleBars_Signal