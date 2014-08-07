CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

GFilter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1315
Ranking:
(45)
Publicado:
Actualizado:
gfilter.mq5 (12.51 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

zzuegg

Media móvil que procesa la serie de precio con ayuda del filtro gaussiano. La dirección del movimiento de la media queda destacado en el color correspondiente. El color de los puntos se determina mediante la dirección de la velocidad de la media móvil.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 23.01.2012.

Figura 1. Indicador GFilter

Figura 1. Indicador GFilter

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11435

SimpleBars_Signal SimpleBars_Signal

El indicador SimpleBars_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador SimpleBars con un marco temporal fijado.

KaufWMAcross_HTF KaufWMAcross_HTF

Indicador KaufWMAcross con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Rj_RMA Rj_RMA

Media móvil según los diapasones. En los cálculos se usan los mínimos y máximos del precio de un periodo.

BlauTVI BlauTVI

Tick Volume Indicator del libro de William Blau: "Momento, Dirección, y Divergencia", realizado en forma de histograma de color.