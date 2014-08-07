Autor real:

zzuegg

Media móvil que procesa la serie de precio con ayuda del filtro gaussiano. La dirección del movimiento de la media queda destacado en el color correspondiente. El color de los puntos se determina mediante la dirección de la velocidad de la media móvil.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 23.01.2012.

Figura 1. Indicador GFilter