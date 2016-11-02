無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
Rj_RMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Rjabkov Alexander
レンジの移動平均。計算は、期間の高値と安値に基づいています。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2012年1月16日にコードベースに公開されました。
図1 Rj_RMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11436
