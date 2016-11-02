コードベースセクション
Rj_RMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Rjabkov Alexander

レンジの移動平均。計算は、期間の高値と安値に基づいています。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2012年1月16日にコードベースに公開されました。

図1　Rj_RMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11436

