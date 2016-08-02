Echter Autor:

Rjabkov Alexander

Gleitender Durchschnitt von Ranges. Die Berechnung basiert auf den Hochs und Tiefs des Preises für eine Periode.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 16.01.2012.

Abbildung 1. Der Rj_RMA Indikator