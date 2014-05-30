Реальный автор:

Rjabkov Alexander

Скользящая средняя по диапазонам. В расчётах используются минимум и максимум цены за период.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 16.01.2012.

Рис.1. Индикатор Rj_RMA