Индикаторы

Rj_RMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Rjabkov Alexander

Скользящая средняя по диапазонам. В расчётах используются минимум и максимум цены за период.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 16.01.2012.

Рис.1. Индикатор Rj_RMA

BlauTVI BlauTVI

Tick Volume Indicator из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Multi-Currency Indicator with USD reference Multi-Currency Indicator with USD reference

Индикатор показывает движение 7 основных валют относительно доллара.

GFilter GFilter

Скользящая средняя с обработкой ценового ряда фильтром Гаусса.

Japanese Candlestick Patterns Japanese Candlestick Patterns

Индикатор показывает различные паттерны японских свечей на графике. Есть возможность настройки цветов и уведомлений.