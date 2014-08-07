Participe de nossa página de fãs
Rj_RMA - indicador para MetaTrader 5
- 3169
Autor real:
Rjabkov Alexander
Média móvel de intervalos O cálculo é baseado nas máximas e mínimas do preço em um determinado período.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 16.01.2012.
Figura 1. O indicador Rj_RMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11436
