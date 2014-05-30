Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GFilter - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6277
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
zzuegg
Скользящая средняя с обработкой ценового ряда фильтром Гаусса. Направление движения средней выделяется соответствующим цветом. Цвет точек определяется направлением скорости скользящей средней.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.01.2012.
Рис.1. Индикатор GFilter
Скользящая средняя по диапазонам. В расчётах используются минимум и максимум цены за период.BlauTVI
Tick Volume Indicator из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.
Индикатор показывает различные паттерны японских свечей на графике. Есть возможность настройки цветов и уведомлений.IcqMessenger
Система для получения информации по аське о текущем состоянии открытых позиций, счета и т.п., а также автоматического уведомления о совершаемых операциях.