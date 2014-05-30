CodeBaseРазделы
Индикаторы

GFilter - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
6277
(45)
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Реальный автор:

zzuegg

Скользящая средняя с обработкой ценового ряда фильтром Гаусса. Направление движения средней выделяется соответствующим цветом. Цвет точек определяется направлением скорости скользящей средней.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.01.2012.

Рис.1. Индикатор GFilter

Rj_RMA Rj_RMA

Скользящая средняя по диапазонам. В расчётах используются минимум и максимум цены за период.

BlauTVI BlauTVI

Tick Volume Indicator из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Japanese Candlestick Patterns Japanese Candlestick Patterns

Индикатор показывает различные паттерны японских свечей на графике. Есть возможность настройки цветов и уведомлений.

IcqMessenger IcqMessenger

Система для получения информации по аське о текущем состоянии открытых позиций, счета и т.п., а также автоматического уведомления о совершаемых операциях.