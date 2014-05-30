Tick Volume Indicator из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Скользящая средняя по диапазонам. В расчётах используются минимум и максимум цены за период.

Индикатор показывает различные паттерны японских свечей на графике. Есть возможность настройки цветов и уведомлений.

Система для получения информации по аське о текущем состоянии открытых позиций, счета и т.п., а также автоматического уведомления о совершаемых операциях.