GFilter - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
787
Rating:
(45)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
gfilter.mq5 (12.51 KB)
Echter Autor:

zzuegg

Ein Gleitender Durchschnitt der Preisreihen die vom Gaussian Filter verarbeitet wurden verwendet. Die MA Richtung wird mit entsprechender Farbe hervorgehoben. Die Farbe der Punkte hängt von der Richtung der Geschwindigkeit des gleitenden Durchschnitts ab.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.01.2012.

Abbildung 1. Der GFilter Indikator

Abbildung 1. Der GFilter Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11435

