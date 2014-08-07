CodeBaseSecciones
Indicadores

KaufWMAcross_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1165
(36)
Indicador KaufWMAcross con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador KaufWMAcross.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador KaufWMAcross_HTF

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

El experto Exp_SimpleBars está construido en base a las señales del indicador de tendencia SimpleBars.

Simple ZigZag Simple ZigZag

Otra variante más de zigzag, con un código sencillo, capaz de encontrar correctamente los picos.

SimpleBars_Signal SimpleBars_Signal

El indicador SimpleBars_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador SimpleBars con un marco temporal fijado.

GFilter GFilter

Media móvil que procesa la serie de precio con ayuda del filtro gaussiano.