Autor real:

zzuegg

Uma média móvel, que inclui o processamento das séries de preços pelo filtro de Gaussian. A direção da MA é marcado com uma cor apropriada. A cor dos pontos depende da direção da velocidade da média móvel.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 23.01.2012.

Figura 1. O indicador GFilter