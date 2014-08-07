CodeBaseSeções
GFilter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2043
Avaliação:
(45)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

zzuegg

Uma média móvel, que inclui o processamento das séries de preços pelo filtro de Gaussian. A direção da MA é marcado com uma cor apropriada. A cor dos pontos depende da direção da velocidade da média móvel.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 23.01.2012.

Figura 1. O indicador GFilter

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11435

