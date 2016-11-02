実際の著者：

zzuegg

ガウスフィルタによって処理された価格シリーズを含む移動平均MAの方向は適切な色で記されます。点の色は、移動平均速度の方向に依存します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2012年1月23日にコードベースに公開されました。

図1 GFilter指標