ポケットに対して
インディケータ

GFilter - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

zzuegg

ガウスフィルタによって処理された価格シリーズを含む移動平均MAの方向は適切な色で記されます。点の色は、移動平均速度の方向に依存します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2012年1月23日にコードベースに公開されました。

図1　GFilter指標

図1　GFilter指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11435

