無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
GFilter - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 826
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
zzuegg
ガウスフィルタによって処理された価格シリーズを含む移動平均MAの方向は適切な色で記されます。点の色は、移動平均速度の方向に依存します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2012年1月23日にコードベースに公開されました。
図1 GFilter指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11435
日本製のローソク足パタン
この指標はチャート上に異なるローソク足パターンを表示します。色は変更可能でアラートを無効にすることもできます。SimpleBars_Signal
SimpleBars_Signal指標は、固定された時間枠でのSimpleBars 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。