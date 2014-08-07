Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SimpleBars_Signal - indicador para MetaTrader 5
O indicador SimpleBars_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador SimpleBars com um período gráfico fixo.
O indicador exibe a cor das barras do indicador de origem SimpleBars. Marcas coloridas na linha aparecem quando a barra do período gráfico correspondente se altera.
O indicador requer o arquivo SimpleBars.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador SimpleBars_Signal
KaufWMAcross_HTF
O indicador KaufWMAcross com a opção de seleção do período gráfico disponível nos parâmetros de entrada.Exp_SimpleBars
O Expert Advisor Exp_SimpleBars é baseado nos sinais do indicador de tendência SimpleBars.