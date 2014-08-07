CodeBaseSeções
SimpleBars_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador SimpleBars_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador SimpleBars com um período gráfico fixo.

O indicador exibe a cor das barras do indicador de origem SimpleBars. Marcas coloridas na linha aparecem quando a barra do período gráfico correspondente se altera.

O indicador requer o arquivo SimpleBars.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador SimpleBars_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11431

