SimpleBars_Signal - MetaTrader 5脚本

此 SimpleBars_Signal 指标显示确定时间帧的 SimpleBars 指标的当前趋势信息。

此指标显示源自 SimpleBars 指标的彩色柱线。线中的彩色标记则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 SimpleBars.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 SimpleBars_Signal 指标

图例 1. 该 SimpleBars_Signal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11431

