请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
SimpleBars_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1712
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 SimpleBars_Signal 指标显示确定时间帧的 SimpleBars 指标的当前趋势信息。
此指标显示源自 SimpleBars 指标的彩色柱线。线中的彩色标记则是对应时间帧内的柱线变化。
此指标需要 SimpleBars.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 该 SimpleBars_Signal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11431
KaufWMAcross_HTF
此 KaufWMAcross 指标在输入参数中有时间帧选项。Exp_SimpleBars
这款 Exp_SimpleBars EA 基于趋势指标 SimpleBars 的信号。