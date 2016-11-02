SimpleBars_Signal指標は、固定された時間枠での SimpleBars指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

この指標は、ソースであるSimpleBars指標のバーの色を表示します。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はSimpleBars.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 SimpleBars_Signal指標