Индикаторы

SimpleBars_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4092
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор SimpleBars_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора SimpleBars с фиксированным таймфреймом.

Индикатор отображает цвет баров исходного индикатора SimpleBars. Цветные отметки на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора SimpleBars.mq5.

Рис.1. Индикатор SimpleBars_Signal

