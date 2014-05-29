Ставь лайки и следи за новостями
SimpleBars_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- 4092
Индикатор SimpleBars_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора SimpleBars с фиксированным таймфреймом.
Индикатор отображает цвет баров исходного индикатора SimpleBars. Цветные отметки на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора SimpleBars.mq5.
Рис.1. Индикатор SimpleBars_Signal
