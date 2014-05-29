Индикатор краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных экстремумов по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" для MetaTrader 5.

Еще один вариант зигзага, с простым кодом, корректно находящий вершины.