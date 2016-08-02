und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SimpleBars_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 808
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der SimpleBars_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des SimpleBars Indikators mit einem fixen TimeFrame.
Der Indikator zeigt die Farbe der Balken des SimpleBars Indikator. Farbige Markierungen auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.
Der Indikator benötigt die SimpleBars.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der SimpleBars_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11431
