CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SimpleBars_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
808
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der SimpleBars_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des SimpleBars Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Der Indikator zeigt die Farbe der Balken des SimpleBars Indikator. Farbige Markierungen auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die SimpleBars.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der SimpleBars_Signal Indikator

Abbildung 1. Der SimpleBars_Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11431

KaufWMAcross_HTF KaufWMAcross_HTF

Der KaufWMAcross Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

Der Exp_SimpleBars Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trendindikators SimpleBars.

Japanese Candlestick Patterns Japanese Candlestick Patterns

Der Indikator zeigt verschiedene Kerzenmuster am Chart. Es ist möglich die Farben zu ändern und Benachrichtigungen abzuschalten.

GFilter GFilter

Ein Gleitender Durchschnitt der Preisreihen die vom Gaussian Filter verarbeitet wurden verwendet.