请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
LarryWilliams_MinMax - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2597
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款 MetaTrader 5 指标，显示短线, 中线和长线的极值点，算法来自 Larry Williams 的书籍 "Long-term secrets to short-term trading - 长线秘诀到短线交易"。
短线高点 的确定，若:
- 柱线最高价大于或等于左边的最高点并且大于右边的最高点。
- 若 IgnoreInsideBars = true: 相邻柱线不在其中。若它们在柱线之中, 则跟随它们的柱线将会被分析。若 IgnoreInsideBars = false: 内部柱线作为正常并参与极值点的形成。参见图例 1 和 2 的异同。
中线高点 的确定，若:
- 一个短线高点在这根柱线上;
- 左、右两边最近的短线极值点都低于这根柱线的高点。
长线高点 的确定，若:
- 一个中线高点在这根柱线上;
- 左、右两边最近的中线极值点都低于这根柱线的高点。
反之则为低点。
该指标仅工作在完整的柱线上。
图例. 1 例子 IgnoreInsideBars = true
图例. 2. 例子 IgnoreInsideBars = false
用法:
该指标可以用来判断明显的价位，根据趋势方向形成极值点，等等。
一款类似的用于 МetaТrader 4 的指标: L.Williams 的极值点指标修正版。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11401
BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
此指标基于 SimpleBars 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。RegressionPolynomial_HTF
此 RegressionPolynomial 指标在输入参数中有时间帧选项。
BvsB
一款以云图形式绘制的趋势跟踪交易指标。KaufWMAcross
一款信号量指标，使用 Kaufman 的 AMA 指标均线的交叉。