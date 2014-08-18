一款 MetaTrader 5 指标，显示短线, 中线和长线的极值点，算法来自 Larry Williams 的书籍 "Long-term secrets to short-term trading - 长线秘诀到短线交易"。

短线高点 的确定，若:

柱线最高价大于或等于左边的最高点并且大于右边的最高点。 若 IgnoreInsideBars = true: 相邻柱线不在其中。若它们在柱线之中, 则跟随它们的柱线将会被分析。若 IgnoreInsideBars = false: 内部柱线作为正常并参与极值点的形成。参见图例 1 和 2 的异同。

中线高点 的确定，若:

一个短线高点在这根柱线上; 左、右两边最近的短线极值点都低于这根柱线的高点。

长线高点 的确定，若:

一个中线高点在这根柱线上; 左、右两边最近的中线极值点都低于这根柱线的高点。

反之则为低点。

该指标仅工作在完整的柱线上。

图例. 1 例子 IgnoreInsideBars = true

图例. 2. 例子 IgnoreInsideBars = false

用法:

该指标可以用来判断明显的价位，根据趋势方向形成极值点，等等。

一款类似的用于 МetaТrader 4 的指标: L.Williams 的极值点指标修正版。