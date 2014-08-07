Participe de nossa página de fãs
LarryWilliams_MinMax - indicador para MetaTrader 5
3556
Um indicador do MetaTrader 5 de pontos extremos de curto, médio e longo prazo criados com base no livro de Larry Williams "Long-Term Secrets to Short-Term Trading".
Elevações de curto prazo são registradas em barras se:
- A máxima da barra é maior do que ou igual à máxima da barra para a esquerda e é maior do que a máxima da barra para a direita.
- Se IgnoreInsideBars = true: as barras vizinhas nao devem ser internas. Se elas são barras internas, as barras seguintes devem ser analisadas. Se IgnoreInsideBars = false: as barras internas são considerados normais e estão envolvidas na formação de extremos. Veja a diferença nas figuras 1 e 2.
Elevações de médio prazo são registradas nas barras se:
- Há uma máxima de curto prazo nesta barra;
- A máxima de curto prazo mais próxima para a esquerda e para a direita estão abaixo da máxima desta barra.
Elevações de longo prazo são registradas nas barras se:
- Há uma máxima de médio prazo nesta barra;
- A máxima de médio prazo mais próxima para a esquerda e para a direita estão abaixo da máxima desta barra.
E vice versa para as mínimas
O indicador funciona somente em barras completas.
Fig. 1 Um exemplo com IgnoreInsideBars = true
Fig. 2. Um exemplo com IgnoreInsideBars = false
Uso:
O indicador pode ser usado para determinar os níveis de preços significativas, formalizar extremos com base na detecção de tendências, etc
Um indicador semelhante para МetaТrader 4 está disponível: Versão corrigida do Indicador Extrema por L.Williams.
