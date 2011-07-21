Прежде всего, должен попросить прощения у всех, кто пользовался двумя предшествующими версиями моего кода (индикатор и скрипт), которые строят экстремумы по алгоритму, предложенному Л.Вильямсом в книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".



Как это иногда бывает, сегодня утром на меня нашло вдохновение и я, наконец, понял суть упоминания особенной обработки внутренних дней, описанной у Л.Вильямса. Ошибка проиллюстрирована на этом рисунке:





Здесь показан пример ошибки при нахождении краткосрочного минимума цены. В этой версии индикатора данная ошибка исправлена. Кроме того, эта версия не пытается строить зигзаг по экстремумам, следовательно, ей и не нужна изощрённая обработка внешних дней.

В настоящий момент индикатор выглядит следующим образом:





UPD от 2012.09.04:

Внёс небольшое исправление в индикатор. Раньше был не рассмотрен случай, когда два соседних бара имеют одинаковый минимум или максимум. Изредка, но это могло приводить к проблемам, особенно на М5, например. Поэтому внёс небольшое изменение, которое долго откладывал из-за его неоднозначности - теперь экстремумом будет считаться крайний правый бар в ряду одинаковых по величине.

