und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
LarryWilliams_MinMax - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1185
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein MetaTrader 5 Indikator für kurz-, mittel- und langfristige Extrempunkte erstellt auf Basis des Buches "Long-term secrets to short-term trading" von Larry Williams.
Kurzfristige Hochs von Balken werden aufgezeichnet, wenn:
- Das Hoch des Balken größer oder gleich dem Hoch es Balken zur Linken ist und größer als das Hoch des Balken zur Rechten.
- Wenn IgnoreInsideBars = true: benachbarte Balken sollen nicht umschlossen sein. Wenn sie umschlossen sind (Inside Bars), sollen die folgenden Balken analysiert werden. Wenn IgnoreInsideBars = false: Umschlossene Balken werden als normal betrachtet und fließen in die Extrema-Formation mit ein. Siehe Unterschied in den Abbildungen 1 und 2.
Mittelfristige Hochs von Balken werden aufgezeichnet, wenn:
- Es ein kurzfristiges Hoch bei diesem Balken gibt;
- Die nächsten kurzfristigen Hochs auf der Linken sind und rechts davon unter dem Hoch dieses Balken ist.
Langristige Hochs von Balken werden aufgezeichnet, wenn:
- Es ein mittelfristiges Hoch bei diesem Balken gibt;
- Die nächsten mittelfristigen Hochs auf der Linken sind und rechts davon unter dem Hoch dieses Balken ist.
Es gilt alles vice versa für die Tiefs.
Der Indikator arbeitet nur auf vollständigen Balken.
Abb.. 1 Ein Beispiel mit IgnoreInsideBars = true
Abb. 2. Ein Beispiel mit IgnoreInsideBars = false
Verwendung:
Der Indikator kann verwendet werden um signifikante Preislevels zu ermitteln, Extrempreisbasierte Trendfeststellung zu formalisieren, etc.
Ein ähnlicher Code ist für МetaТrader 4 verfügbar: Korrigierte Version des Extrema Indikator von L.Williams.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11401
Der Indikator zeichnet Kerzen eines höheren TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des SimpleBars Indikators.XVolume_HTF
Der XVolume Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Ein Indikator für trendfolgendes Handeln implementiert in Form einer farbigen Wolke.KaufWMAcross
Ein Signal Indikator der die Kreuzung von klassischen gleitenden Durchschnitten mit dem Kaufman's AMA Indikator verwendet.