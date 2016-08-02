Ein MetaTrader 5 Indikator für kurz-, mittel- und langfristige Extrempunkte erstellt auf Basis des Buches "Long-term secrets to short-term trading" von Larry Williams.

Kurzfristige Hochs von Balken werden aufgezeichnet, wenn:

Das Hoch des Balken größer oder gleich dem Hoch es Balken zur Linken ist und größer als das Hoch des Balken zur Rechten. Wenn IgnoreInsideBars = true: benachbarte Balken sollen nicht umschlossen sein. Wenn sie umschlossen sind (Inside Bars), sollen die folgenden Balken analysiert werden. Wenn IgnoreInsideBars = false: Umschlossene Balken werden als normal betrachtet und fließen in die Extrema-Formation mit ein. Siehe Unterschied in den Abbildungen 1 und 2.

Mittelfristige Hochs von Balken werden aufgezeichnet, wenn:

Es ein kurzfristiges Hoch bei diesem Balken gibt; Die nächsten kurzfristigen Hochs auf der Linken sind und rechts davon unter dem Hoch dieses Balken ist.

Langristige Hochs von Balken werden aufgezeichnet, wenn:

Es ein mittelfristiges Hoch bei diesem Balken gibt; Die nächsten mittelfristigen Hochs auf der Linken sind und rechts davon unter dem Hoch dieses Balken ist.

Es gilt alles vice versa für die Tiefs.

Der Indikator arbeitet nur auf vollständigen Balken.

Abb.. 1 Ein Beispiel mit IgnoreInsideBars = true

Abb. 2. Ein Beispiel mit IgnoreInsideBars = false

Verwendung:

Der Indikator kann verwendet werden um signifikante Preislevels zu ermitteln, Extrempreisbasierte Trendfeststellung zu formalisieren, etc.

Ein ähnlicher Code ist für МetaТrader 4 verfügbar: Korrigierte Version des Extrema Indikator von L.Williams.