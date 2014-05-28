CodeBaseРазделы
LarryWilliams_MinMax - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных экстремумов по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" для MetaTrader 5.

Краткосрочные максимумы регистрируются на барах, если:

  1. Максимум бара больше, либо равен вершине слева и больше вершины справа.
  2. При IgnoreInsideBars = true: Соседние бары не должны быть внутренними. Если они всё же внутренние, рассматриваем следующие за ними бары. При IgnoreInsideBars = false: Внутренние бары считаются обычными и участвуют в формировании экстремумов. Разницу можно увидеть, рассмотрев рисунки 1 и 2.

Среднесрочные максимумы регистрируются на барах если:

  1. На данном баре есть краткосрочный максимум;
  2. Ближайшие краткосрочные максимумы слева и справа ниже вершины данного бара.

Долгосрочные максимумы регистрируются на барах если:

  1. На данном баре есть среднесрочный максимум;
  2. Ближайшие среднесрочные максимумы слева и справа ниже вершины данного бара.

Для минимумов зеркальная ситуация.

Индикатор работает только на сформированных барах.

Example

Рис. 1. Пример работы при IgnoreInsideBars = true

Example2

Рис. 2. Пример работы при IgnoreInsideBars = false

Применение:

Индикатор может применяться для определения значимых ценовых уровней, формализации определения тренда по экстремумам и т.д.

Для МetaТrader 4 есть похожий индикатор: Исправленная версия индикатора экстремумов Л.Вильямса

