LarryWilliams_MinMax - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 7131
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных экстремумов по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" для MetaTrader 5.
Краткосрочные максимумы регистрируются на барах, если:
- Максимум бара больше, либо равен вершине слева и больше вершины справа.
- При IgnoreInsideBars = true: Соседние бары не должны быть внутренними. Если они всё же внутренние, рассматриваем следующие за ними бары. При IgnoreInsideBars = false: Внутренние бары считаются обычными и участвуют в формировании экстремумов. Разницу можно увидеть, рассмотрев рисунки 1 и 2.
Среднесрочные максимумы регистрируются на барах если:
- На данном баре есть краткосрочный максимум;
- Ближайшие краткосрочные максимумы слева и справа ниже вершины данного бара.
Долгосрочные максимумы регистрируются на барах если:
- На данном баре есть среднесрочный максимум;
- Ближайшие среднесрочные максимумы слева и справа ниже вершины данного бара.
Для минимумов зеркальная ситуация.
Индикатор работает только на сформированных барах.
Рис. 1. Пример работы при IgnoreInsideBars = true
Рис. 2. Пример работы при IgnoreInsideBars = false
Применение:
Индикатор может применяться для определения значимых ценовых уровней, формализации определения тренда по экстремумам и т.д.
Для МetaТrader 4 есть похожий индикатор: Исправленная версия индикатора экстремумов Л.Вильямса.
