Индикатор краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных экстремумов по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" для MetaTrader 5.

Краткосрочные максимумы регистрируются на барах, если:

Максимум бара больше, либо равен вершине слева и больше вершины справа. При IgnoreInsideBars = true: Соседние бары не должны быть внутренними. Если они всё же внутренние, рассматриваем следующие за ними бары. При IgnoreInsideBars = false: Внутренние бары считаются обычными и участвуют в формировании экстремумов. Разницу можно увидеть, рассмотрев рисунки 1 и 2.

Среднесрочные максимумы регистрируются на барах если:

На данном баре есть краткосрочный максимум; Ближайшие краткосрочные максимумы слева и справа ниже вершины данного бара.

Долгосрочные максимумы регистрируются на барах если:

На данном баре есть среднесрочный максимум; Ближайшие среднесрочные максимумы слева и справа ниже вершины данного бара.

Для минимумов зеркальная ситуация.

Индикатор работает только на сформированных барах.

Рис. 1. Пример работы при IgnoreInsideBars = true

Рис. 2. Пример работы при IgnoreInsideBars = false

Применение:

Индикатор может применяться для определения значимых ценовых уровней, формализации определения тренда по экстремумам и т.д.

Для МetaТrader 4 есть похожий индикатор: Исправленная версия индикатора экстремумов Л.Вильямса.