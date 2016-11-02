無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LarryWilliams_MinMax - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1113
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ラリーウィリアムズの「 Long-term secrets to short-term trading（短期売買への長期の秘密）」に基づいて作成された短/中/長期の極値のMetaTrader 5 指標
下記の場合には短期の最高値がバーに記録されます。
- バーの最高値が左のバーの最高値以上で右のバーの最高値を超えている。
- IgnoreInsideBars = true の場合は隣り合わせのバーは内側であってはいけません。それらが内側のバーである場合は、それに続くバーが分析されるべきです。IgnoreInsideBars = false の場合は、内側のバーは正常とみなされ、極値の形成に関与します。図1と2で違いをご覧ください。
下記の場合には中期の最高値がバーに記録されます。
- 短期の最高値がこのバーにある。
- 左右の最も近い短期最高値がこのバーの高値を下回っている。
下記の場合には長期の最高値がバーに記録されます。
- 中期の最高値がこのバーにある。
- 左右の最も近い中期最高値がこのバーの高値を下回っている。
最低値についてはすべてが反対です。
この指標は完成したバーのみで動作します。
図1 IgnoreInsideBars = true の例
図2 IgnoreInsideBars = false の例
使用法：
この指標は、大幅な価格レベルの決定、極端に基づく動向検出の形式化などに使用することができます。
МetaТrader 4 のための同様な指標は Corrected version of Extrema Indicator by L.Williamsでみられます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11401
BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
この指標はSimpleBarst指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。XVolume_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXVolume指標
BvsB
色付きの雲の形として表されるトレンド追跡指標。KaufWMAcross
カウフマンAMA指標を古典的な移動平均の交差を使用するセマフォシグナル指標