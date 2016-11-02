ラリーウィリアムズの「 Long-term secrets to short-term trading（短期売買への長期の秘密）」に基づいて作成された短/中/長期の極値のMetaTrader 5 指標

下記の場合には短期の最高値がバーに記録されます。

バーの最高値が左のバーの最高値以上で右のバーの最高値を超えている。 IgnoreInsideBars = true の場合は隣り合わせのバーは内側であってはいけません。それらが内側のバーである場合は、それに続くバーが分析されるべきです。IgnoreInsideBars = false の場合は、内側のバーは正常とみなされ、極値の形成に関与します。図1と2で違いをご覧ください。

下記の場合には中期の最高値がバーに記録されます。

短期の最高値がこのバーにある。 左右の最も近い短期最高値がこのバーの高値を下回っている。

下記の場合には長期の最高値がバーに記録されます。

中期の最高値がこのバーにある。 左右の最も近い中期最高値がこのバーの高値を下回っている。

最低値についてはすべてが反対です。

この指標は完成したバーのみで動作します。

図1 IgnoreInsideBars = true の例

図2 IgnoreInsideBars = false の例

使用法：

この指標は、大幅な価格レベルの決定、極端に基づく動向検出の形式化などに使用することができます。

МetaТrader 4 のための同様な指標は Corrected version of Extrema Indicator by L.Williamsでみられます。