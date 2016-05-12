und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_CenterOfGravity - Experte für den MetaTrader 5
Der Exp_CenterOfGravity Expert Advisor basiert auf dem CenterOfGravity Indikator. In dem Moment, wo der Indikator die Signallinie kreuzt, wird ein Signal generiert.
Platzieren Sie die Datei CenterOfGravity.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart
Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1140
