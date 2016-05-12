CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_CenterOfGravity - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
933
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_centerofgravity.mq5 (6.8 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
centerofgravity.mq5 (7.81 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_CenterOfGravity Expert Advisor basiert auf dem CenterOfGravity Indikator. In dem Moment, wo der Indikator die Signallinie kreuzt, wird ein Signal generiert.

Platzieren Sie die Datei CenterOfGravity.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

 Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1140

Gator_HTF Gator_HTF

Bill William's Gator Oszillator, welcher in einer höheren Timeframe berechnet und in einer kleineren Timeframe angezeigt wird.

Eugene Eugene

Dieser Expert Advisor basiert auf einer Kerzen-Analyse, wobei nur die letzten vier Kerzen analysiert werden

Exp_CMO Exp_CMO

Dieses Handelssystem basiert auf den Signalen von dem CMO Oszillator

Breakout Bars Trend Breakout Bars Trend

Ein alternativer Indikator für die Definition von Trends, basierend auf Ausbruchsbars und Abstände von Extremwerten.