Der Exp_CenterOfGravity Expert Advisor basiert auf dem CenterOfGravity Indikator. In dem Moment, wo der Indikator die Signallinie kreuzt, wird ein Signal generiert.

Platzieren Sie die Datei CenterOfGravity.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse