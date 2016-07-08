コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_CenterOfGravity - MetaTrader 5のためのエキスパート

exp_centerofgravity.mq5 (6.8 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
centerofgravity.mq5 (7.81 KB) ビュー
Exp_CenterOfGravity EA はCenterOfGravity指標に基づいています。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。

コンパイルされたCenterOfGravity.ex5 をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート

