Exp_CenterOfGravity EA はCenterOfGravity指標に基づいています。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。

コンパイルされたCenterOfGravity.ex5 をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート