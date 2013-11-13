此 Exp_CenterOfGravity 自动交易程序是基于 CenterOfGravity 指标。当指标与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

放置 CenterOfGravity.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表