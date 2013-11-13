请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_CenterOfGravity - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1577
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Exp_CenterOfGravity 自动交易程序是基于 CenterOfGravity 指标。当指标与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。
放置 CenterOfGravity.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1140
ColorXOSMA_HTF
一个标准版的 OSMA 指标，可以选择与图表时间帧不同的固定时间帧，平均算法也可改变。价格与交易量趋势
此为价格与交易量指标 (Price and Volume Trend, PVT) 和它的信号线。
Exp_ColorBBCandles
此 Exp_ColorBBCandles 自动交易程序是基于 ColorBBCandles 指标。真实 MFI (替代标准 MFI)
价格上涨或下跌之前往往交易活跃度增加。真实 MFI 指标试图利用这个事实。